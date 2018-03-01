Итогом еврореформ стало не преобразование страны и приближение ее к европейским стандартам, а то, что евроинтеграционная команда потеряла доверие как международных партнеров, так и граждан Украины. Об этом в своем блоге пишет лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Игнорирование украинцами празднования четвертой годовщины евромайдана говорит об усталости общества от навязанной «реформаторами» евроинтеграционной идеи ― того самого призрачного «цивилизационного выбора», который в 2014-м «майданные лидеры» назвали новой национальной идеей. По данным Нацполиции, 18 февраля 2018 года в мероприятиях по случаю годовщины евромайдана по всей Украине приняли участие 14,5 тыс. человек», — отметил политик.

Он уточнил, что активность проявляли только радикалы, которые использовали годовщину событий на Майдане как повод для эскалации напряженности и дестабилизации ситуации. Так, 17 февраля националисты организации «С14» ворвались в офис Российского центра науки и культуры, а 18 февраля на представительство Россотрудничества совершили нападение бойцы ОУН.

«Радикалы даже не предпринимали попыток скрыть свои лица, действовали цинично и беспрецедентно нагло. Чем еще раз подтвердили ― в Украине царят анархия, насилие и разгул бандитизма. Опьяненные собственной безнаказанностью радикалы с молчаливого согласия власти продолжают терроризировать страну и ее граждан. Вопиющее попрание законов и конституционных прав уже стало нормой в Украине», — заявил В. Медведчук.

По его словам, за четыре года страна ни на шаг не приблизилась к обещанным «майданными лидерами» европейским стандартам, поэтому неудивительно, что власть не имеет поддержки в обществе. Согласно соцопросу КМИС, почти каждый третий задумывался о том, чтобы покинуть страну, а 25% опрошенных уверены, что и в будущем в Украине ничего не изменится к лучшему.

«Это разочарование вполне объяснимо и неслучайно. И власть уже не может игнорировать причины таких настроений в обществе. За прошедшие четыре года Украина стала самой бедной страной не только в Европе, но и в СНГ. Зарплаты и пенсии демонстрируют антирекорды. Если в 2013 году среднемесячная зарплата в Украине в долларовом выражении равнялась $408,6, а пенсия достигала почти $111,9, то по итогам 2017-го эти показатели составили лишь $267,1 и $49,3 соответственно», — сообщил лидер «Украинского выбора».

Также он отметил, что усталость от еврореформ и еврореформаторов демонстрируют не только украинцы, но и мировое сообщество. «Растущая пропасть между народом и властными кругами, активизация радикальных сил ― все это представляет угрозу не только развитию страны, но и самому существованию суверенного и целостного государства Украина», — подчеркнул Медведчук.