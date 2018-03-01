Крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова осудили на два года условно с запретом осуществления публичной деятельности за комментарий в соцсети.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Это был ожидаемый приговор. Это Россия, и ее российское правосудие всегда было и будет зависимым от спецслужб. Это доказательство того, как они со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это касается не только меня, а и всех политзаключенных. Мы пройдем все инстанции этого российского «кривосудия» и будем подавать в Европейский суд по правам человека», – сказал Кадыров.

Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд 1 марта осудил Кадырова на два года условно с запретом осуществления публичной деятельности на тот же срок.

28 февраля российский прокурор запросил три года условно и запрет заниматься публичной деятельностью Сулейману Кадырову.

В октябре 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, изъяли у него ноутбук и телефон. Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили 11 октября 2016 года по подозрению в сепаратизме.

По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко, который представлялся крымским татарином из Симферополя и заявлял о создании батальона «Крым» для освобождения неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей Украины. Через несколько месяцев под репостом появился комментарий от Кадырова, в том числе со словами «Поддерживаю, Крым был, есть и будет Украиной». Против него было возбуждено дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России. Обвинение базируется на экспертизе, проведенной экспертами ФСБ, которые доказывают, что в комментарии Кадырова есть призыв к нарушению территориальной целостности России.

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность.