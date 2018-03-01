Власти Киева обратились к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня в первый день весны Киев заметает снегом. Город в буквальном смысле борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 см осадков! Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно, нарушился, но транспорт работает», - сказал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле.

По словам Кличко, более 670 единиц техники – коммунальной и подрядчиков – работают на улицах города с ночи. «Но, отмечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада», - подчеркнул он.

Мэр Киева также в очередной раз обратился к водителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом. «А те, кто уехал, а не паркуйте авто на обочинах дорог - не усложняйте работу снегоуборочной техники и движение по городу», - добавил Кличко.

Напомним, по данным синоптиков, снегопад в Киеве продлится до утра пятницы.