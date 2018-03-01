В Комитете Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности исключают рассмотрение вопроса увольнения Валерии Гонтаревой и назначения вместо нее нового руководителя Национального банка Украины в четверг.

Вопрос, скорее всего, будет рассматриваться вместе с другими кадровыми вопросами в отдельный день на следующей пленарной неделе, сообщил и.о. председателя комитета Михаил Довбенко, передает Укринформ.

«Сегодня не будет рассматриваться этот вопрос в связи с тем, что у нас вырисовывается целый ряд кадровых вопросов. Нам надо утверждать состав ЦИК, голосовать за омбудсмена, председателя Счетной палаты, за руководство Нацбанка, поэтому некоторые представители коалиции считают, что это надо сделать в отдельный день», - отметил депутат.

По его словам, скорее всего, все эти кадровые вопросы будут вынесены на рассмотрение сессионного зала на следующей пленарной неделе 13-16 марта.

Напомним, председатель ВР Андрей Парубий во время согласительного совета в понедельник, 26 февраля, заявил, что избрание нового председателя Нацбанка является ключевым кадровым вопросом этой пленарной неделе, и его рассмотрение по полной процедуре продлится около полутора часов.

Валерия Гонтарева 10 мая 2017 подала заявление об отставке с должности главы НБУ. С тех пор она находится в отпуске. До назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.

18 января Президент Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на должность главы НБУ. Одновременно было зарегистрировано постановление об увольнении Гонтаревой.

5 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности рекомендовал парламенту поддержать проекты постановления о назначении Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины и об увольнении Гонтаревой.