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На заседании Луцкого городского совета в ночь на 1 марта произошли столкновения между депутатами, муниципальной стражей и неизвестными.

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ривненской, пишет Волынь 24.

«Большинство, сформированное УКРОПом,  хотело «протащить» решение, которым отдавали в аренду участок коммунальной собственности на улице Ривненской, 119 фирме «Жилой квартал». В конце концов, землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти два гектара», - пишет издание.

Часть депутатов настаивала, что нельзя просто отдавать землю в частные руки, а нужно  провести аукцион. К тому же фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Булой и Константином Петрочуком.

Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос. Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать – стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку. Несколько раз доходило до драк, в которых «на стороне власти» принимали участие еще и муниципалы и неизвестные спортивного телосложения.
ForUm

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