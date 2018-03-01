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Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев до конца недели 220

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко заявила о срыве обмена 5 заложников боевиков. Об этом она написала в Facebook.

«К сожалению, пока нет сдвигов в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают. Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется, вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти. У нас сорвались определенные движения с церковью, и это беспокоит и тревожит. Правда, журналистов больше интересовали Мальдивы, и они не задавали уточняющих вопросов относительно трудностей в процессе освобождения», - отметила Геращенко.

Кроме того, по ее словам, представители Украины подняли вопрос возвращения имущества владельцам – гражданским, освобожденным из плена в конце декабря 2017.

«Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку. В качестве примера привели историй 73-летней женщины, которую за проукраинскую позицию бросили в тюрьму в оккупированном Луганске», - рассказала Геращенко.

Как сообщал ForUm, 28 февраля Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников, которых незаконно удерживают в России – уже до конца этой недели.

По данным СМИ, в рамках анонсированного Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. 
ForUm

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