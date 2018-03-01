Американская нефтяная компания Exxon Mobil намерена отказаться от совместного предприятия с российской «Роснефтью». Как стало известно в четверг, 1 марта, принимая такое решение, Exxon ссылается на санкции Евросоюза и США в отношении России, введенные из-за аннексии Крыма в 2014 году, сообщает DW.

Руководство Exxon сообщило, что процесс по выходу из общих проектов будет начат уже в 2018 году. От «Роснефти» комментарии пока не последовали.

Для концерна подобное решение является весьма резкой сменой курса, поскольку ранее в Exxon утверждали, что санкции ущемляют американские фирмы на международном рынке. Совместное предприятие с «Роснефтью» было согласовано при Рексе Тиллерсоне, предыдущем руководителе американского гиганта, который сейчас занимает пост госсекретаря США. Из-за сотрудничества с российской компанией Exxon был вынужден уплатить штраф в размере 2 миллионов долларов.

Концерн ExxonMobil уже осуществлял деятельность или планировал ее начать на шельфе в Карском, Чукотском, Черном морях, а также в море Лаптевых. Помимо этого, Exxon Mobil был оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1». По данным российских СМИ, которые ссылаются на ежегодный отчет Exxon, убытки компании в связи с выходом из проектов с «Роснефтью», составят около 200 миллионов долларов.