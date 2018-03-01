Президент Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр Александру Абраменко и главному тренеру сборной Украины по фристайлу Энверу Аблаеву высокие государственные награды – ордена «За заслуги» III степени. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Атлеты отмечены за достижение высоких спортивных результатов на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея), самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины.

«Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этим заслуженной победой», - сказал Порошенко, вручая орден Абраменко.

«Это ваше также огромное достижение, огромная работа на всю нашу страну и я очень рад за вас. Вся Украина, вся наша многомиллионная нация видела прыжок Александра. Спасибо», - обратился Президент к тренеру спортсмена.

«В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа, о которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото. Я видел твое выражение лица и как потом все прыгали от радости», - добавил Глава государства.

«Ты навсегда в пантеоне славы украинского олимпийского спорта», - добавил он.

Абраменко рассказал, что Международный олимпийский комитет попросил предоставить одну из лыж, в которых он победил на Олимпиаде, с автографом для музея в Лозанне. «Я находился в каком-то таком непонятном чувстве. Это для меня был како-то сон. Но я очень обрадовался, что смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта», - сказал спортсмен.

Также Президент вручил спортсмену сертификат на квартиру. По словам спортсмена, собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде, он пообещал пригласить Порошенко на новоселье.

Абраменко в свою очередь вручил Главе государства сувенир с Олимпиады – символ ХХIII зимних Олимпийских игр.

По результатам выступления на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан Национальная сборная олимпийская команда Украины получила 1 золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике и заняла 21 место в общекомандном зачете.