Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы Новая украинская школа. О соответствующем сотрудничестве говорится в проекте соглашения между правительствами двух стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильная, в частности, говорится об обучении педагогов», - пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

КМУ делегировал полномочия по подписанию соглашения министру образования и науки. После подписания документ также должен быть ратифицирован Верховной Радой.

«Очень важно, чтобы все бюрократические процессы по вступлению в силу этого соглашения прошли как можно быстрее, ведь мы очень рассчитываем на поддержку Финляндии в рамках реформы. В частности, было бы хорошо, чтобы все процедуры были пройдены уже в ближайшие месяцы», - подчеркнула Гриневич.

Следует добавить, что за последние три года объем предоставленной Финляндией гуманитарной и технической помощи составляет 28,7 млн евро.

Напоминаем, с 1 сентября 2018 все первоклассники будут учиться по новым государственным стандартам для начальной школы.