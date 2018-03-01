Президент Петр Порошенко поздравил Украину с исторической победой страны в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко в среду вечером провел встречу с командой НАК «Нафтогаз Украины», которая доложила об окончательном решении арбитража по делу «Нафтогаз» против «Газпрома».

Глава государства поздравил и поблагодарил всю украинскую команду, которая защищала интересы Украины в Стокгольме. Он подчеркнул, что «это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины».

«Это настоящая победа. Решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК «Нафтогаз», правительства, Президента», - заявил Порошенко.

«Наша общая позиция доказала что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме», - сказал он и поздравил всех украинцев с этой исторической убедительной победой. При этом он подчеркнул, что это является чрезвычайно важным – «это и укрепления золотовалютных резервов, и 100% позиция по верности нашей энергетической стратегии».

«Это очень большая цифра. Она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году. Это фактически означает, что «Газпром» должен выплатить в пользу «Нафтогаза» чуть более 2,5 млрд долларов», - сообщил Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.