За минувшие сутки боевики совершили 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитниках Луганского, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – нарушал перемирие у Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку Крымского.

На донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали позиции вблизи Павлополя на Приазовье.