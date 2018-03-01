Конституционный суд Украины обнародовал решение о несоответствии Конституции Украины закона «Об основах государственной языковой политики», в котором объяснил, что депутатами была нарушена процедура рассмотрения и принятия.

«Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия законопроекта №9073, определенную положениями части третьей статьи 84, части первой статьи 93 Основного закона, что также ставит под сомнение соблюдение требований, предусмотренных статьей 91 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

В документе указывается, что закон приняли при отсутствии подготовленного ко второму чтению проекта закона и заключений комитета к нему; проект закон был включен в повестку дня Верховной Рады без указания полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения; отсутствии обсуждения и лишении депутатов права на обсуждение.

Кроме того, во время голосования осуществлялось блокирование народными депутатами выступающих, что помешало депутатам проголосовать лично. Также были факты голосования одних депутатов карточками других.

«Субъект права на конституционное представление обосновывает неконституционность закона не только нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия, но и несоответствием Конституции Украины содержания закона», - указано в решении КСУ.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, КСУ открыл конституционное производство по данному закону в октябре 2014 года по представлению 57 народных депутатов Украины.

Закон «О принципах государственной языковой политики» авторства Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят 3 июля 2012 г. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране, так называемые «языковые майданы».

23 февраля 2014 г. Верховная Рада проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако 3 марта тогда еще и. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение ВР об отмене закона.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон Колесниченко-Кивалова.