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Средняя зарплата в Украине в январе текущего года превысила минимальную в 2,1 раза и составила 7,7 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

«За последние 12 месяцев (январь к январю) номинальная заработная плата выросла на 28,4%, - говорится в сообщении Госстата. - Индекс реальной заработной платы (январь к январю) - 112,3%».

Зарплаты выше среднего зафиксированы в промышленности, в торговле, на транспорте, секторе ІТ, финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата в образовании в январе составила 6037 грн, в сфере здравоохранения – 5217 грн.
ForUm

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