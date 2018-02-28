Политолог Василий Вакаров считает, что Порошенко во время пресс-конференции прямо сказал, кто является переговорщиком №1 между Украиной и Россией. Об этом Вакаров пишет в своем Facebook.

«Примерно в 16.06 президент Украины задал интригу, сообщив, что он лично занимается вопросом освобождения украинцев, которые осуждены и сидят в российских тюрьмах. По словам Порошенко, и в России решается на высшем уровне – на уровне руководства РФ», - написал Вакаров.

По мнению политолога, возникает вопрос, как зовут человека, который является коммуникатором между Порошенко и Путиным, способным решать задачи на уровне высшего руководства РФ?

«И возникает вопрос – кто же этот человек, обеспечивающий контакт на высшем уровне – между Порошенко и самим Путиным, а также другими руководителями РФ? В общем, Порошенко сам создал интригу. Но ближе к концу пресс-конференции сам же ее и разрешил, назвав по имени переговорщика №1», - поясняет политолог.

По мнению Вакарова, Порошенко сам назвал имя ключевого переговорщика, пояснив, что главный критерий при подборе кандидатуры – это эффективность.

«Спустя три года после кадрового назначения Порошенко наконец-то сказал украинцам правду, что вопросами освобождения украинских пленных и заключенных занимается Виктор Медведчук, представляющий Украину на переговорах в Минске», - пояснил Вакаров.

«И президент пояснил, что главным критерием для выбора его кандидатуры является эффективность Медведчука как переговорщика. А до этого Порошенко не зря вспомнил самый масштабный обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, прямо дав понять, кому обязаны свободой 380 граждан Украины, встретивших Новый год не в тюрьме, а вместе с родными и близкими. Собственно, ни для кого не секрет, что Медведчук за три года своей работы освободил более тысячи человек с обеих сторон. Именно поэтому журналисты и спросили о его роли в Минской контактной группе», - конкретизировал Вакаров.

Вакаров считает, что Порошенко фактически прямо сказал, что именно Медведчук сейчас занимается переговорами о судьбе двух украинских заключенных в РФ, освобождение которых президент анонсировал «до конца текущего года».

«Но слова Порошенко об эффективном переговорщике – это ведь ответ на вопрос, кто именно сейчас ведет переговоры об освобождении двух украинцев, чьи фамилии пока неизвестны. Сам Порошенко говорит, что есть шансы вернуть двух граждан Украины до конца «текущего года».

В принципе, Порошенко не сказал ничего сенсационного, а просто признал то, что и так давно всем известно. Но хорошо, что президент продемонстрировал смелость назвать по имени того человека, кто помогает простым украинцам, попавшим в беду», - констатировал политолог Вакаров.