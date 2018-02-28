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Киев пытался использовать разные каналы коммуникации для решения проблемы обмена пленными, но самым эффективным переговорщиком в этом вопросе оказался Виктор Медведчук, заявил сегодня во время пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко. «Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение про освобождение принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти «проксис» на оккупированных территориях», — отметил глава государства.

«Я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой… Будем вести переговоры с кем угодно, кто вернет ребят домой… Я буду искать все каналы коммуникации», — сказал Порошенко.

Также он отметил, что сейчас с Россией ведутся переговоры по новому обмену пленными, который может состояться до конца недели. «Я планирую, что нам удастся вернуть до конца недели — возможно, даже до пятницы», — уточнил президент.

Напомним, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». В тот же день президент России провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, подтвердившими свою готовность к обмену.

25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей самопровозглашенных  республик Донбасса, на которой были согласованы окончательные договоренности по обмену пленными, состоявшемуся 27 декабря 2017 года.

Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 479 человек — военные и гражданские лица, а кроме того, удалось вернуть в Украину осужденных в РФ Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.
ForUm

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