Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции отметил, что неоднократно подтверждал готовность сделать все от него зависящее, чтобы убийство журналиста Павла Шеремета было раскрыто. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я не Господь Бог и я не знаю, кто убил Павла Шеремета. Но мне так же больно, как и вам. Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду делать вместе с вами все возможное, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что ранее встречался с журналистами, в том числе с издания «Украинская правда» (где работал журналист, - ред.), и с родственниками Шеремета. «Я пообещал: дайте любого следователя из любой страны мира и я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы. Может, это увеличит шансы, может, это увеличит доверие. Вам это не нравится? Это ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше», - подчеркнул Президент.

Порошенко добавил: «Но я не следователь. Я должен создать условия для того, чтобы защитить, в том числе и украинцев. Чтобы расследовать, создать условия для того, чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно. Если у вас есть какие-либо претензии к расследованию - пожалуйста, я на вашей стороне». Президент отметил, что, к сожалению, журналисты погибают, в частности недавно в Словакии, и это каждому болит.

«Я также знал Павла Шеремета. Простите, что на этом останавливаюсь. И у «Украинской правды» нет права приватизации Павла. Не есть так, что вы можете от всех требовать или кого-то обвинять, а остальные – виноваты. Каждый из нас должен делать свое дело. Если вы видите, что Президент может еще что-то сделать, я открыт для ваших предложений», - отметил Порошенко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеетчетких подозреваемых.

С 24 июля полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.