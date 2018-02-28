Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации иностранцев, в частности причастных к террористической деятельности.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство. Дельцы обеспечивали «клиентов» поддельными паспортами граждан Украины – жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов.

Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили «дата-штампы» о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств. У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины - жителей АР Крым, справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались его «услугами».