Генпрокуратура по результатам расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе сообщила о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды неимущественного характера, использовании должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло ущерб охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия); ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, был обязан заботиться и имел возможность оказать ему помощь, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В ГПУ напомнили, что по предварительным результатам расследования уголовного производства по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов во время событий 2 мая 2014 в Одессе, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУМВД Украины в Одесской области по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.135, ч.1 ст. 365 УК Украины и объявлен в розыск замначальника ГУМВД. В настоящее время направлено ходатайство в РФ об осуществлении экстрадиции последнего в Украину.

Кроме того, в суде рассматривается обвинительный акт в отношении трех руководителей структурных подразделений ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 УК Украины, об освобождении 4 мая 2014 с ИВС области 63 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках в Одессе.

Напомним, бывший начальник милиции общественной безопасности Одессы, фигурант дела 2 мая, Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.