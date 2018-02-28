И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рекомендует тщательно подбирать одежду и обувь в морозную погоду.
«Нас атакуют не только противники изменений, но и морозы. Открывать участки кожи, в частности подкатывая джинсы, в холодную погоду – очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания. Не рискуйте собой ради красивого вида. Вы красивы, когда здоровы!» - написала она в Facebook.
Супрун подчеркнула, что при минусовой температуре воздуха важно не вспотеть – это очень опасно. Так, лучше надеть несколько более легких свитеров, а не один очень теплый, в таком случае можно снять один из них, если станет слишком жарко.
«Многослойность» одежды также сохраняет дополнительное тепло.
Стоит избегать тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.
«Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это – обязательные атрибуты в морозную погоду», - подчеркнула и.о. министра.
Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете надеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.
Не стоит носить обувь, которая может промокнуть.
Также следует избегать металлических украшений.
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