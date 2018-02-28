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Премьер-министр Владимир Гройсман пока не определился с форматом участия в выборах депутатов Верховной Рады.

Об этом он заявил на брифинге, сообщают Українські Новини.

«Я сказал, что я буду принимать участие в парламентских выборах. Пока о формате этого участия мне сложно сказать, однако я точно знаю, что я буду идти абсолютно честно и открыто, с единомышленниками», - сказал он.

Он также отметил, что выступает против внеочередных парламентских выборов.

В то же время, по его словам, уже пора готовиться к очередным выборам.

«Принципиальным вопросом является модель избирательной системы на следующие парламентские выборы... Я считаю, что открытые списки парламентских партий - это очень хорошо будет воспринято с точки зрения ответственности парламента, а с другой стороны, через открытые списки мажоритарная система тоже сможет функционировать - это будет комплексная система», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 27 февраля Гройсман заявил, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.
ForUm

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