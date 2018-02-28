Предполагаемый организатор так называемого кокаинового дела Андрей Ковальчук убежден, что наркотик появился в школе российского посольства в Аргентине в результате провокации, организованной местной полицией и американскими спецслужбами. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Владимир Жеребенков.

«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», - сказал он.

По словам адвоката, его подзащитный настаивает, что в двенадцати обнаруженных чемоданах находились кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. При этом, утверждает он, сами чемоданы были гораздо легче, чем к моменту обнаружения кокаина. По словам Ковальчука, о том, что находится в чемоданах, в посольстве знали.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», - сказал Жеребенков.

Адвокат рассказал, что кофе и алкоголь были куплены в июле 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства. Белый порошок же был обнаружен в конце ноября новым завхозом посольства, который решил провести инвентаризацию хозяйства.

Жеребенков сообщил, что Ковальчук намерен разобраться в случившемся и предоставить следствию все доказательства того, что в его чемоданах не было кокаина, а сам он не является наркоторговцем. «Сейчас мы готовимся к защите, не исключено, что он появится, так как у него большое желание приехать и установить истину», - сказал адвокат.

Он отметил, что в ближайшее время решит с подзащитным вопрос о восстановлении сроков на обжалование и подаст жалобу в Мосгорсуд на заочный арест Ковальчука с просьбой изменить ему избранную меру пресечения.

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, в ходе операции правоохранительных органов по пресечению канала наркопоставок кокаин был заменен мукой.

Позднее в МИД РФ проинформировали, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение, они находятся под стражей. При этом из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Еще один фигурант, Андрей Ковальчук был арестован заочно. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Как сообщили в ФСБ РФ, Ковальчук скрывается в Германии.

Всем обвиняемым в рамках «кокаинового дела» предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.