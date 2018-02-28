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Вечером 28 февраля и утром 1 марта будет ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня, 28 февраля, с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд большегрузного и большегрузного транспорта в столицу», – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, 28 февраля с 5:00 до 10:00 было введено ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев.

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