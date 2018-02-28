Исключение из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины времен Януковича Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева не повлияет на ход расследования дел в отношении них.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Украинская правда.

По его словам, следствие вообще не нашло в Европе средств Лукаш. Что касается Клюева, то его счета были найдены в Швейцарии, которая не входит в ЕС и имеет свои санкционные списки.

«Средства Клюева, которые были обнаружены в Швейцарии, суд арестовал. Соответственно они были заблокированы», - сказал Горбатюк.

Он отметил, что санкции имеют исключительно экономическую составляющую. А поскольку ни у Лукаш, ни у Клюева средств в ЕС не было, то и экономического эффекта нет.

«С точки зрения самого расследования это никак не влияет, даже на потерю каких-то их средств не влияет», - добавил Горбатюк.

Вместе с тем он рассказал, что в отношении Лукаш расследование фактически завершено, однако с лета прошлого года руководство генпрокуратуры не согласовывает сообщение о подозрении, что делает невозможным направление в суд.

«Мы фактически завершили расследование и готовы были сообщить о подозрении и объявлять о завершении расследования. Но этого не произошло из-за позиции руководства Генпрокуратуры», - сказал Горбатюк.

Он отметил, что считает такие действия руководства ГПУ незаконными, и следователи пытались обжаловать решение заместителей генпрокурора.

«Луценко говорил, что якобы его заместители не видят доказательств. Но мы об этом почему-то узнали из интервью. В течение года никаких аргументов не приводилось», - рассказал начальник управления спецрасследований.

«Если вы не видите доказательств, то принимайте решение о продолжении уголовного производства, о его закрытии или пишите постановление о том, чего именно вам не хватает, какие необходимо провести дополнительные следственные действия, чтобы следователь понимал, что он должен сделать, чтобы подать уведомление о подозрении», - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в течение года по этому поводу не было ни одного процессуального решения.

«Расследование в отношении Лукаш сегодня еще остается открытым. Мы имеем ситуацию, когда следователи завершили расследование, но дело дальше не идет. Только потому, что руководство по каким-то непонятным субъективным причинам не выполняет свои обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом» - заявил начальник управления спецрасследований.

«Соответственно представители Евросоюза хотят видеть движение в производстве. От чего они отталкиваться, чтобы продлить санкции. А поскольку движения не произошло, то и санкции не были продлены. Только по этим причинам», - сказал Горбатюк.

Что касается Клюева, то, по его словам, в этом случае ему не понятна причина отмены европейских санкций.

«У нас в двух уголовных производствах сообщено о подозрении. То есть это касается получения от государства средств в размере 185 млн гривен. Там сообщено о подозрении братьям - Андрею и Сергею Клюевым. В течение года мы начали процедуру «заочку» в отношении Андрея Клюева», - рассказал начальник управления спецрасследований.

«Кроме того, во втором производстве относительно выкупа Сергеем Клюевым Межигорья, сообщено о подозрении по статье 209 УК», - сказал Горбатюк.

Он отметил, что о ходе расследования по Клюеву Украина подробно информировала Европу, движение в этом деле было.

«Почему они признали, что этого недостаточно, я не знаю. Надо видеть мотивацию. Мы со своей стороны подробно информировали», - отметил Горбатюк.

Ранее сообщалось, что послы ЕС 28 февраля исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Как известно, Лукаш подозревается в хищении средств и служебном подлоге.

5 октября 2017 Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.

Кроме того, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.