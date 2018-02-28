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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило наблюдательный совет нового независимого оператора газотранспортной системы ПАО «Магистральные газопроводы Украины» на основании решения комитета по назначению руководителей особо важных предприятий, в который входят наблюдатели от дипломатических учреждений и международных финансовых организаций, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Соответствующий приказ сегодня подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Независимыми директорами Наблюдательного совета ПАО «МГУ» стали Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабрис Нуайлан (Fabrice Noilhan), который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам (Jan Chadam), который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц (Walter Boltz), который работал в австрийском регуляторном органе E-Control. Представителями государства в наблюдательном совете является Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.

Международные организации - представительство Европейского Союза в Украине, ЕБРР, Всемирный банк, посольство Франции в Украине, Секретариат энергетического сообщества - высоко оценили прозрачность конкурсного отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО «Магистральные газопроводы Украины». Они рекомендовали правительству Украины масштабировать технологию успешного проведения этого конкурсного отбора на другие государственные предприятия Украины.

Напомним, 9  ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - публичного акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». 

14 февраля 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от газового монополиста НАК «Нафтогаз Украины» функций транспортировки и хранения газа.
ForUm

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