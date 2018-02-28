Коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд» отказалось установить флагшток государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» на ул. Лаврской, 27 в Печерском районе в Киеве за 47,5 млн гривен и отменило тендер.

Об этом Українським Новинам сообщили представители заказчика работ.

Причина отмены – отсутствие дальнейшей потребности в закупке работ

Согласно данным на портале публичных электронных закупок ProZorro, причиной отмены тендера указано отсутствие дальнейшей потребности в закупке работ, при этом представители заказчика не сообщили, будет ли объявлен дальнейший тендер.

Сумма строительства флагштока составляла 47 506 493 гривен.

Флагшток должен был быть сооружен до 30 июня 2018 года.