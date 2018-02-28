Европейская комиссия выделяет Украине 24 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Еврокомиссии.

«Европейская комиссия объявляет сегодня о 24 миллионах евро, направленных на гуманитарную помощь для решения нужд пострадавших от конфликтов людей на востоке Украины», - говорится в сообщении ЕК.

По этому поводу комиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес сказал, что четыре года конфликта привели к «огромному напряжению для гражданского населения на востоке Украины». «Нельзя не заметить, что на пороге Европейского Союза стоит гуманитарный кризис. Наша новая помощь поможет обеспечить такие необходимые питание, здравоохранение и образование для детей», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

В сообщении ЕК также говорится о том, что новое финансирование ЕС поможет решать основные потребности уязвимых групп населения по контактной линии, в том числе в неконтролируемых государством районах. ЕС с начала конфликта в 2014 году выделил более 677 млн евро.