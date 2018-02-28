Мэр Львова Андрей Садовый действительно продает принадлежащий ему 24 канал. Об этом, ссылаясь на свои источники во Львове, написал в Facebook блогер Михаил Чаплыга. По сведениям Чаплыги, который жил и учился во Львове, продажа 24 канала – это результат договоренности между Садовым и Порошенко о том, что власть не будет использовать админресурс против партии «Самопомощь».

«Сорока на хвосте принесла насчет продажи «24» канала, что мол Порошенко и Садовой договорились, что президентская вертикаль не будет противодействовать «Самопомощи» на выборах в Раду при условии «адекватного поведения» Садового. А взамен у «Самопомощи» не будет препятствий в виде админресурса и другие «позитивы» во время выборов в ВР», - написал Чаплыга.

«Конечно, у «Самопомощи» не будет высочайшей благосклонности со стороны АП, зато не будет и проблем в виде админресурса. И мусор с Грибовичской свалки будут возить как надо. И все крупные СМИ не будут начинать и заканчивать день с новостей о приключениях львовского мусора, которые серьезно подорвали имидж "крепкого хозяйственника" Садового», - пояснил блогер.

Чаплыга раскрыл суть договоренностей между Садовым и Порошенко, суть которых сводится к тому, чтобы телеканал отказался от поддержки уличных акций протеста.

«Главный смысл сделки - чтобы канал 24 не призывал к массовым акциям протеста против власти. Других изменений в редакционной политике не будет... да и смысла нет. Ну, и еще власть хочет, чтобы Садовый прекратил свою кооперацию с Коломойским в плане поддержки проекта Михо», - пишет блоге.

По данным блогера, гарантом сделки выступает украинский политик Виктор Медведчук. Именно Медведчука автор назвал покупателем 24 канала. «Но! Внимание! Мои источники из Львова сообщают, что гарантом сделки выступает... Медведчук... поэтому Садовый продает телеканал 24 именно ему», - сообщил Чаплыга.

Михаил Чаплыга считает, что в результате такой сделки выиграют все участники, назвав продажу 24 канала стратегией Win-Win.

«ИМХО в результате комбинации все участники остаются в выигрыше. Стратегия «Win-Win»: Порошенко нивелирует одну из угроз в виде канала 24 плюс демонтирует группу поддержки Саакашвили, а Садовый убирает один из барьеров по дороге в Раду, а Медведчук приобретает медиаресурс», - так Михаил Чаплыга поясняет мотивацию всех участников сделки по покупке 24 канала.