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Президент Петр Порошенко посетил в Центральном госпитале МВД правоохранителей, пострадавших в столкновениях под Верховной Радой во вторник 27 февраля. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я сегодня решил начать день со встречи с вами и со слов большой благодарности за ту чрезвычайно важную работу, которую подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии делают по обеспечению мира, спокойствия, стабильности и порядка в Киеве и по всей Украине», - сказал Порошенко.

Президент заверил, что и он, и правительство, и руководство Нацполиции, и командование Нацгвардии будут поддерживать сотрудников соответствующих подразделений.

«Я всегда вспоминаю 31 августа 2015, когда четверо нацгвардейцев на том же месте, на площади Конституции отдали свою жизнь для защиты мира и спокойствия жителей Киева, граждан Украины. Для того чтобы не допустить развертывания действий провокаторов, так же как это мы видели вчера: впереди стояли молодые ребята из Нацгвардии, провокаторы выступили вперед, полетели камни, были применены металлические дубинки», - сказал он.

Глава государства также отметил, что во всем мире нападение на работника полиции является тяжким уголовным преступлением и обратился к руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских и нацгвардейцев.

Порошенко подчеркнул, что передал в парламент специальный закон о национальной безопасности, который кардинально реформирует сектор обороны и безопасности. «Мы сейчас делаем шаги, в том числе и для улучшения финансирования сектора обороны и безопасности. Потому что в условиях войны на ваши плечи ложится важнейшая задача, враг наступает не только на линии фронта. В условиях гибридной войны враг пытается дестабилизировать ситуацию изнутри», - сказал он.

Президент поинтересовался состоянием здоровья пострадавших и раненых, объемом медицинской помощи, которая им предоставляется. Глава государства поблагодарил медперсонал госпиталя за оказание помощи и лечение нацгвардейцев и полицейских.

Напомним, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли столкновения митингующих с полицейским, в результате которых пострадали 14 правоохранителей, 9 активистов были задержаны.

 
ForUm

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