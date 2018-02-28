Президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему: «Вызовы - 2018». Он выступил за закрепление в Конституции стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО и заявил, что не даст забрать у Украины безвизовый режим с ЕС.

По словам Порошенко, Украина готова принять украинские корабли из Крыма только вместе с Крымом.

До конца недели планируется вернуть из России еще двух украинцев.

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А. Богомольца объявили о прекращении бессрочной забастовки.

На въезде в город Ополе в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.

Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

В Сенат Соединенных Штатов Америки внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун требует от руководства Института сердца объяснить, почему в детском отделении института находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин.

Конституционный суд Украины признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон Кивалова-Колесниченко.

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

Компания Amazon заключила сделку о покупке стартапа Ring — разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек $160 млн инвестиций при оценке близкой к $1 млрд.

Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий.

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.