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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание специальной комиссии по вопросам выполнения требований законодательства по защите бизнеса и ответственности контролирующих органов за избыточное давление на предпринимателей, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Соответствующую инициативу глава правительства озвучил на заседании правительства.

Он подчеркнул, что в состав комиссии войдут представители прежде всего деловых кругов, и каждый случай давления на бизнес будет обсуждаться в прямом эфире.

«В прямом эфире будем разоблачать негодяев в погонах, которые, несмотря на то, что их собратья стоят на фронте, паразитируют и требуют взятки», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в правительстве уважают следователей, расследующих тяжкие преступления, Нацгвардию, боевые подразделении, но осуждают тех, кто внутри системы «порочит погоны и требует взятки от предпринимателей.

«Мы положим этому конец, - сказал глава правительства. - Нужно поставить точку в беззаконии. Мы публично будем защищать честный бизнес. Никому не дам возможности скрывать преступления».

Напомним, 18 февраля Кабинет Министров утвердил перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

В перечень включены органы, на сферы деятельности которых не распространялось действие моратория на проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в 2017 году, а также дополнительно выводятся из-под действия моратория ГФС, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужба, Госгеонедр, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично – ГосЧС, всего 20 органов.
ForUm

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