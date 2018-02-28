Из-за резкого похолодания Украина увеличила отбор газа их ПХГ до максимального за последние два осенне-зимние периода уровня, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни. Из-за резкого похолодания общее суточное потребление в Украине выросло почти до 200 млн куб. м или на 30%, если сравнивать с последним днем прошлогодней зимы», – говорится в сообщении.

В «Укртрансгазе» отметили, что по состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимального за последние два осенне-зимние периода – до 115 млн кубометров.

«Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украине отопительного сезона», – сказано в сообщении.

Напомним, с 24 февраля Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%.

1 марта в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег и метели.