Во время заседания в Киевском районном суде Харькова по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт с указанием причин смерти жертв автоаварии.

В обвинительном акте с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. Стало известно, что причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий, сообщает Gazeta.ua.

27-летний Александр Евтеевпогиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

Шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд. 27 февраля прокурор зачитал обвинительный акт.