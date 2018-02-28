также в разделеСтолица
В столице проверили 103 маршрута: на большинстве выявлены нарушения 55
Из-за непогоды Киев закроют для грузовиков 26
Киевские школы и детсады отработают мартовский выходной 30
В результате столкновений под Радой пострадали 14 полицейских 2093
Число пострадавших под Радой полицейских возросло до 11 117
Под Радой произошли стычки: пострадали двое правоохранителей 210
В Киеве на заправке из авто украли 4 миллиона 103
Киев могут закрыть для грузовиков 29
Киевлян просят не пользоваться личным транспортом до весны 96
В Киеве в аквапарке на ребенка упала часть горки, открыто дело 70
В Киеве задержали хакера, разыскиваемого в 30 странах 64
Работа «красной» ветки столичного метро возобновлена 50
В Киеве приостановлена работа «красной» ветки метро 73
В Киеве осквернили могилу Леси Украинки 231
В Киеве ограничат движение по Южному мосту 53
Полиция: Досмотр женщин в Оболонском суде был законным 59
Помещения «Киевского радиозавода» распродали за бесценок 76
В Киеве нашли подпольный мясной цех, в котором жили и работали нелегалы 75

Ограничение на въезд в Киеве большегрузного и крупногабаритного. Об этом на своей странице в Facebook  сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Фуры поехали по своим маршрутам. Однако вечером в случае усиления снегопада ограничение восстановим. Также в местах затрудненного движения работают тягачи, которые вытащили уже 40 застрявших авто», - отметил он.

По его словам, коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

Ограничение на въезд было введено с 5:00 28 февраля.

Напомним, 1 марта в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег и метели
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги