Ограничение на въезд в Киеве большегрузного и крупногабаритного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Фуры поехали по своим маршрутам. Однако вечером в случае усиления снегопада ограничение восстановим. Также в местах затрудненного движения работают тягачи, которые вытащили уже 40 застрявших авто», - отметил он.

По его словам, коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

Ограничение на въезд было введено с 5:00 28 февраля.

Напомним, 1 марта в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сильный снег и метели.