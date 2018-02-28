Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции в Польшу в краткосрочной перспективе.

Об этом в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, сообщают Українські Новини.

«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине», - сказал Николайчук.

По его словам, в последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но в среднесрочной перспективе НБУ ожидает сокращения количества мигрантов.

Среди причин роста миграции в Польшу Николайчук отметил существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в эту страну эмигрировали более одного миллиона украинцев.