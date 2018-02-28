Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности. Об этом он сообщил, открывая заседание парламента.

«Только что в Верховную Раду Украины поступил важнейший законопроект о национальной безопасности», - сказал спикер.

Он отметил, что этот законопроект является приоритетным, и он безотлагательно направляет его на рассмотрение в комитет, сообщает УНИАН.

«И даю поручение безотлагательно его рассмотреть. Этот закон сверхважный в то время, когда Украина борется с российской агрессией», - сказал Парубий и отметил, что этот законопроект важен как для реформы сектора безопасности, так и в качестве существенного шага на пути в НАТО.

Председатель Верховной Рады выразил надежду на скорейшее рассмотрение поданного президентом законопроекта.

Напомним, 17 января Совет национальной безопасности и обороны утвердил проект закона »О национальной безопасности Украины».

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал одобрить проект закона о нацбезопасности Украины.