Храм Гроба Господня в Иерусалиме, закрытый с воскресенья, вновь открылся в среду, 28 февраля, в 4:00 по местному времени.

Храм был закрыт три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима, сообщает 112 Украина.

Вчера, во вторник 27 февраля, канцелярия израильского правительства сообщила, что при Кабмине будет сформирована специальная рабочая группа при участии Минфина, МИД, МВД и мэрии Иерусалима. Возглавит комиссию, созданную для разрешения сложившейся вокруг муниципального налога ситуации, министр Цахи Ханегби.

Уточняется, что группа будет работать совместно с представителями церквей, в то время как сбор муниципального налога в городе будет приостановлен.

Представители церкви в свою очередь поблагодарили премьер-министра Биньямина Нетаньяху за вмешательство и в совместном заявлении подчеркнули, что с нетерпением ждут начала работы с министром Ханегби.

Храм Гроба Господня, одна из главных святынь христианского мира и популярная туристическая достопримечательность Иерусалима, был закрыт в воскресенье на неопределенный срок в знак протеста против действий муниципалитета Иерусалима по сбору налогов и налоговых задолженностей на некоторые виды принадлежащей церкви недвижимости.

Мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, что христианские церкви в городе задолжали 650 млн шекелей (185 млн долларов) муниципального налога на недвижимость. При этом речь шла о зданиях, которые использовались в коммерческих целях - гостиницы, хозяйственные и служебные помещения, которые не могут быть освобождены от налога независимо от того, кому принадлежат.