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Зять и старший помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял свое разрешение на доступ к ряду государственных секретных документов.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AFP.

Информацию о том, что 37-летний помощник Белого дома больше не сможет получить доступ к самым секретным документам Америки, подтвердили два источника.

Белый дом и сам президент отказались комментировать такое решение, но чиновники настаивали на том, что это решение не повлияет на роль Кушнера.

Как отмечает издание Politico, уровень допуска Кушнера к гостайне снижен со «сверхсекретного» (Sensitive Compartmented Information) до «секретного».

Сообщается, что такое решение было принято не только в отношении Кушнера – все помощники Белого дома, имеющие временное разрешение на доступ к секретам самого высокого уровня, в пятницу были проинформированы, что их разрешения будут понижены до уровня «секретно».

Аббревиатура SCI означает чувствительную информацию, которая должна очень хорошо охраняться.

Кушнер имел временный допуск к этой информации.

Предоставить постоянный допуск Кушнеру к сверхсекретным документам может президент США. Однако Трамп сказал, что окончательное решение в этом вопросе примет глава аппарата Белого дома Джон Келли.

«Я позволю генералу Келли принять такое решение. Не сомневаюсь, что он примет правильное решение», - сказал Трамп журналистам.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Кушнер продолжит играть важную роль в администрации, несмотря на решение по ограничению его допуска.

Однако, по данным AFP news agency, ограничение доступа Кушнера к сверхсекретной информации может повлиять на его способности вести переговоры относительно мира на ближнем востоке.

Отмечается также, что под вопросом остается уровень доступа к сверхсекретным документам дочери Трампа и жены Кушнера Иванки Трамп.
ForUm

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