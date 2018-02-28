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В Запорожской области восстановлено движение автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор».

Так, в 9:00 28 февраля сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Н-30 Васильевка - Бердянск, км 46 + 000 - км 136 + 000 (от Токмака до Бердянска), Т-08-19 Бильмак - /М-14/ км 7 + 000 - 51 + 000 с. Камыш-Заря (Бельмацкий район) до автодороги М-14 возле с. Осипенко (Бердянский район).

По состоянию 9:00 28 февраля ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Запорожской области нет.

Как ранее сообщал ForUm, 27 февраля в Запорожской области в связи с осложненными погодными условиями было ограничено движение грузового и маршрутного транспорта на 3 автомобильных дорогах государственного значения.
ForUm

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