В ходе эпидемии гриппа в Чехии за последние три недели от болезни умерли 50 человек, сообщили в чешском Государственном медицинском институте.

Отмечается, что за три недели в больницы с осложнениями попали почти 200 заболевших гриппом, сообщает РБК-Украина.

По прогнозу Института здравоохранения Чехии, эпидемия гриппа в стране будет продолжаться еще несколько недель.

Также сообщается, что 43 умершим было за 60 лет, они страдали также другими заболеваниями: диабетом, ожирением и проблемами с сердцем. Остальным умершим - от 25 до 59 лет.

Отметим, в прошлом году в ходе эпидемии гриппа в Чехии умерли 114 человек.