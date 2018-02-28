За минувшие сутки агрессор провел 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что за прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные Минскими договоренностям, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту.

По данным штаба, на луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более 4 часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки - обстреливали наши позиции из минометов калибра 82-мм и гранатометов.

Кроме того, в вечернее время оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие Вооруженных сил Украины выясняют, есть разрушение зданий и жертвы среди гражданского населения.

На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.