Под зданием Верховной Рады произошли столкновения митингующих с полицейским, в результате которых пострадали 14 правоохранителей, 9 активистов были задержаны.

Народный депутат «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что сторонники организации «Рух новых сил» Михаила Саакашвили организовали провокацию.

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры.

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС заявил, что по предварительной информации, неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса, которое сдетонировало около 03:12 27 февраля.

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

МИД Украины решительно осудил происшествие.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля.

Верховная Рада приняла постановление «Об обращении к Кабинету Министров Украины о создании Министерства по делам ветеранов – центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны».

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

В 2018 году Гослекслужба впервые за 3 года будет проверять деятельность аптек и лекарства, которые они реализуют.

США введут новые санкции в отношении России в ближайшее время.

За год Украине удалось выйти из группы стран, где процветает торговля людьми.

27 февраля стало известно, что на письмо в адрес украинского политзаключенного Олега Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что «получатель не содержится в данном учреждении».

Позже его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцов по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги, его никуда не перевозили.

Российский газовый монополист «Газпром» прекратил выставлять счета национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» за поставленный на временно оккупированные территории Донбасса газ. Об этом во время энергетического форума сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Он также сообщил, что «Нафтогаз» в последние дни возобновил импорт природного газа из стран ЕС в объеме 12 млн куб. м в сутки.

За восьмую неделю 2018 года корью заболели 783 человека и зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 22 февраля в аэропорту «Борисполь» задержан бывший руководитель обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», подозреваемый в нанесении ущерба компании.

В субботу, 3 марта, в Украине ожидается потепление после сильных морозов, которые будут преобладать на всей территории страны до конца февраля.