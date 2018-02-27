Верховная Рада, скорее всего, не будет рассматривать на этой неделе представление генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата от «Оппоблока» Евгения Бакулина. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник.

«Маловероятно, потому что не готово представление к рассмотрению. На прошлой неделе, который был назначен календарным планом для работы с избирателями, аппарат Верховной Рады не смог передать Бакулину или его помощникам копию этого представления для того, чтобы он предоставил свои объяснения в определенный регламентом пятидневный срок. Зато народный депутат Бакулин обратился с письмом в комитет, где он заявил о том, что хочет обосновать свою позицию, предоставить свои объяснения. Соответственно, завтра на заседании комитета мы рассмотрим состояние подготовки к рассмотрению и определим, когда сможем рассматривать», - сказал Пинзеник, сообщает Укринформ.

По его словам, вероятно, что этот вопрос будет рассмотрен Верховной Радой уже на следующей пленарной неделе, которая продлиться в течение 13-16 марта.

«Как раз тогда истекает 20-дневный срок, определенный регламентом для рассмотрения в комитете. В него мы фактически, уверен, уложимся», - уточнил Пинзеник.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

16 февраля генпрокурор подписал данное представление. 19 февраля оно поступило в Верховную Раду.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».