С 19 по 27 февраля в столице проверили 103 маршрута, нарушения выявлены на большинстве из них. Об этом завил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, за указанный период только представители «Укртрансбезопасности» составили 93 акта. Основные нарушения: отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие или не ведение билетно-кассовых листов, отсутствие огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, отсутствие схемы и расписания движения и тому подобное.

Также отмечается, что представители Национальной полиции Украины составили 80 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автомобильных перевозчиков по статьям 121 ч. 1, 2, 3, 4, 6; 121-2 ч. 1, 2; 128 ч. 1; 140 ч. 2. Общая сумма штрафов составляет 34560 гривен. Основные выявленные ими нарушения: технические неисправности автобусов, отсутствие протокола о прохождении транспортным средством обязательного технического контроля, отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, нарушения Правил дорожного движения и тому подобное.

В результате совместных рейдовых проверок автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования по соблюдению требований договоров, заключенных с организатором перевозок по территории столицы, и норм и стандартов по безопасности движения и пассажирских перевозок на территории Киева, проведенных 19-27 февраля проверены автобусные маршруты: №№ 21, 35, 104, 108, 150, 151, 152, 157, 166, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189. 191, 192, 193, 200-к, 201, 203, 205, 208, 212, 220, 222, 224, 225, 227, 231, 239, 240, 241, 242, 249, 401, 402, 405, 407, 408, 410, 411, 414, 415, 416, 421, 422, 434, 437, 439, 444, 445, 450, 452, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 472, 474, 475, 476, 477, 485, 487, 491, 496, 497-к, 499, 503, 507, 509, 510, 513, 518, 525, 526, 528, 530, 540, 542, 545, 546, 548, 550, 557, 558, 559, 576, 577, 578, 581, 582, 589, 590, 599, 600. Представители Департамента транспортной инфраструктуры на маршрут № 497-к составили соответствующий акт с требованием об устранении нарушений (ООО «Транс Групп» уменьшено количество единиц на маршруте без согласия организатора).

По маршрутам, которые закрыты приказом Департамента транспортной инфраструктуры (№№ 209, 217, 238, 412, 412-к, 478, 501, 502, 570, 595), но продолжают осуществлять перевозки, представителями «Укртрансбезопасности» составлено 38 актов. Представители Национальной полиции Украины составили по ним 20 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автомобильных перевозчиков на общую сумму штрафов 7880 грн.

Напомним, 16 февраля в Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали 12 человек.

После этого власти Киева решили провести рейдовые проверки автомобильных перевозчиков.