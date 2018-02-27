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Вчера, 26 февраля, во время вступительного слова на IV Международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» министру информационной политики Юрию Стецю стало плохо. 

Поскольку это стало предметом обсуждения в СМИ, министр дал комментарии по этому поводу.

«Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло. Для украинских СМИ никаких секретов о моей болезни не осталось. Хочу поблагодарить их, что не спекулируют на этой теме. Позиция так называемых «российских СМИ» меня не интересует вообще», – отметил он.

«Теперь, имея возможность, закончу то, что не успел вчера договорить во время своего выступления в рамках форума. Любой человек этого мира, независимо от гражданства, который говорит правду: что Крым - это Украина, а Россия - оккупант, является потенциальным пленником Кремля. Но несмотря на это, бороться за правду нужно и важно! Спасибо за это нашим международным партнерам», – заявил министр.

Напомним, что именно ухудшение состояния здоровья было причиной объявления об отставке Юрия Стеця 31 мая 2017 года.
ForUm

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