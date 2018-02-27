В этом году в Гомеле состоится первый форум регионов Украины и Беларуси. Об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.