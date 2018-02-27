Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в последние дни возобновил импорт природного газа из стран ЕС в объеме 12 млн куб. м в сутки.

Об этом во время энергетического форума сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает УНИАН.

«Да, возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии», - сказал он, добавив, что компания импортирует газ в режиме 12 млн кубометров в сутки.

По его словам, эти поставки не повлияют на ценовое предложение «Нафтогаза» промышленности на март этого года.

Напомним, «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС с 1 февраля этого года.



Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м в сутки.