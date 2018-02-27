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Верховная Рада упростила порядок ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий законопроект №5470-д «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» проголосовали 235 народных депутатов.

Так, законом в статье 2 Закона Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» слова «Пропуск на таможенную территорию Украины» заменены словами «Таможенное оформление». Таким образом, во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться.

Такой сертификат нужно будет предоставить только при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Законом также статья 3.2 после слов «на постоянное место жительства в Украину» дополнена словами «а также на автомобили скорой медицинской помощи, транспортные средства специального назначения, передвижные медицинские клиники, признанные гуманитарной помощи согласно Закону Украины «О гуманитарной помощи», которые ввозятся с целью свободного обращения…».

Закон принят с учетом предложений комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
ForUm

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