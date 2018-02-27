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Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что боевики запрещают медикам увольняться и покидать территорию ОРДЛО под угрозой «призыва» на «военную службу».

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Дмитрий Гуцуляк, передают Українські Новини.

«С целью уменьшения оттока медработников оккупанты прибегают к принудительным мерам в отношении медиков. Каждый медицинский работник предупрежден о запрете выезда за границы так называемых республик под личную подпись. Медицинский персонал больниц получает угрозы, что в случае увольнения они будут призваны на так называемую военную службу в российско-оккупационные войска», - сказал он.

При этом Гуцуляк отметил, что из-за сокращения финансирования медицинских учреждений в самопровозглашенных республиках больницы на неподконтрольных территориях недоукомплектованы работниками более чем на 50%.
ForUm

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