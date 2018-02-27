Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в Украине до сих пор не заработал социальный лифт, который давал бы возможность подниматься на центральный уровень власти эффективным представителям местного уровня.

Об этом он заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что наиболее трагическим в истории упущенных возможностей является период между 2004 и 2014 годом, пусть никто на меня не обижается. Почему? Потому что, я считаю, за этот период мы получили огромный шанс сделать Украину сильной. Зато все было заменено пиаром, и сегодня в этом круговороте политических персон – хотел сказать, элит, а потом, как-то не решился, - в этой среде я вижу одни и те же лица. Этот социальный лифт, в принципе, не заработал, когда можно было с местной власти подниматься», - сказал Гройсман.

В этом контексте он отметил, что является едва ли не единственным представителем действующей власти высшего уровня, которому удалось прийти с должности мэра областного города на центральный уровень власти.

«Это, я думаю, больше, наверное, исключение, чем правило», - констатировал премьер-министр.

По его словам, он не пошел бы работать в центральное правительство, если бы не началась война, хотя ему неоднократно это предлагали.

«Потому что я знал, что то, что от меня хотят, я делать не буду, а то, что я хочу сделать, мне никто не позволит. И Яценюк в 2014 году мне такую возможность предоставил», - сказал Гройсман.

Он уточнил, что речь шла о возможности проведения реформы децентрализации, которая сейчас проходит и дает свои результаты.