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В этом году пятница, 9 марта, в учебных заведениях объявлена нерабочим днем, сообщает пресс-служба КГГА.  

Рабочий день для воспитанников садов и учеников столичных школ перенесен на субботу, 3 марта (по режиму и расписанию пятницы).

Напоминаем, 8 марта – государственный выходной день. В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день 7 марта на час, а 9 марта – сделать выходным с отработкой в субботу, 3 марта.

 
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