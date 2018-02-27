В этом году пятница, 9 марта, в учебных заведениях объявлена нерабочим днем, сообщает пресс-служба КГГА.

Рабочий день для воспитанников садов и учеников столичных школ перенесен на субботу, 3 марта (по режиму и расписанию пятницы).

Напоминаем, 8 марта – государственный выходной день. В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день 7 марта на час, а 9 марта – сделать выходным с отработкой в субботу, 3 марта.